Лунгу о железнодорожниках в Басарабяске: «Там катастрофа!»

Вот мне интересно, почему Даниел Водэ не едет туда, в Басарабяску, пообщаться с людьми, у которых нет денег, даже на эти, как они нам говорят, экономные лампочки. У них нет денег на экономную лампочку, они просто не знают, на чем еще экономить, чтобы выжить. У нас там, насколько я помню, … кто-то одалживал у «Лотереи Молдовы», чтобы оплатить долги [по зарплате], но там ничего не существует.