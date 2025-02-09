Лунгу о железнодорожниках в Басарабяске: «Там катастрофа!»

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Важный для транспортной системы Молдовы железнодорожный узел в Басарабяске находится в катастрофическом состоянии, так как местные рабочие по полгода сидят без зарплаты, рассказал в телеэфире лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Там очень важный железнодорожный узел и там катастрофа, люди не получают по полгода зарплаты», — отметил он.
Лунгу напомнил о недавнем призыве пресс-секретаря правительства Даниела Водэ к гражданам экономить энергоресурсы и покупать энергосберегающие лампочки. Жители Басарабяски не могут себе позволить вообще покупать лампочки и экономят уже на всем, чем можно, заявляет Лунгу.
Вот мне интересно, почему Даниел Водэ не едет туда, в Басарабяску, пообщаться с людьми, у которых нет денег, даже на эти, как они нам говорят, экономные лампочки. У них нет денег на экономную лампочку, они просто не знают, на чем еще экономить, чтобы выжить. У нас там, насколько я помню, … кто-то одалживал у «Лотереи Молдовы», чтобы оплатить долги [по зарплате], но там ничего не существует.
Напомним, в апреле прошлого года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что часть долга по оплате труда работников «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) будут погашены в том числе за счет кредита в 35 миллионов леев от госпредприятия «Лотерея Молдовы». Этих денег должно было хватить на месяц. С тех пор ЖДМ накопила перед работниками долги по зарплате на сумму более 150 миллионов леев.
При этом в Басарабяске есть и частный железнодорожный проект, который успешно функционирует и имеет отношение к грузоперевозкам из Украины, отметил Лунгу.
«В Басарабяске… именно на этом железнодорожном узле есть частный проект, где люди работают на железной дороге. То есть, это возможно. То есть, если частники там могут что-то строить для того, чтобы украинские продукты переезжали или туда уезжали, значит, нужно. Значит кто-то не хочет, значит кто-то, наверное, заинтересован, чтобы это предприятие обанкротилось», — подытожил политик.
Убытки госпредприятия «Железная дорога Молдовы» уже превысили миллиард леев. Свыше четверти железнодорожной инфраструктуры сегодня не эксплуатируется и требует капитального ремонта, у большинства локомотивов превышен срок амортизации.
Год назад работники ЖДМ в Басарабяске вышли на протест с требованием погашения долгов по зарплате. Акция прошла во время обеденного перерыва, участники держали в руках плакаты с надписями «Чем кормить семью?», «Требуем выплатить зарплату!».
Председатель профсоюзного комитета железнодорожников отметила тогда, что задержка выплаты зарплат началась еще с мая 2023 года, но все обращения работников на эту тему остались без ответа.
В конце января 2024 года подал в отставку глава предприятия Олег Тофилат. По его словам, главной причиной убыточности ЖДМ является отсутствие участия государства в финансировании предприятия, а также в правовой поддержке. Он сообщил, что полномочий управляющего ЖДМ недостаточно для того, чтобы сделать предприятие прибыльным. Все финансовые и имущественные операции контролируются властями, но решения ими принимаются не в нужное время и не в том объеме, который необходим организации.
В конце января нынешнего года сотрудники ЖДМ объявили, что выйдут 14 февраля на общенациональный протест. Как уточнил председатель профсоюзов ЖДМ Ион Запорожан, первый митинг пройдет перед зданием правительства в Кишиневе, затем, примерно к 28 февраля, — и перед парламентом.
Главное требование железнодорожников — это погашение многомесячной задолженности по зарплатам. Ранее ГП «Железная дорога Молдовы» сообщило, что задолженности по оплате труда сотрудников предприятия за август-декабрь 2024 года составляет 156 863 500 леев, зарплату не получили 4997 работников.
С 13 января в Молдове перестали курсировать два пассажирских поезда — Кишинев-Бендеры и Бельцы-Рогожены. Также из-за отсутствия топлива более недели простаивали грузовые поезда.