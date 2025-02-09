Под Чашниками начнут выпускать рыбные консервы из кеты и горбуши

В частности, на консервном заводе станут перерабатывать кету, нерку и горбушу из сырья, поставляемого «Корякморепродукт ДВ» из Камчатского края. Производственные объемы ежегодно будут доходить до 725 тонн новых видов рыбных консервов и пресервов из пресной и морской рыбы.