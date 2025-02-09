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Под Чашниками начнут выпускать рыбные консервы из кеты и горбуши

Белорусские рыбные консервы начнут выпускать в Чашникском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Чашникском районе в 2025 году начнут выпускать рыбные консервы, сообщает газета «Рэспубліка».

Производством белорусских рыбных консервов займется частная компания «Лукомльский консервный завод», созданное в рамках инициативы «Один район — один проект».

Инвестор получил в аренду 2,8 гектара земли и озеро Лукомльское, в которое в прошлом году запустили рыбу. На данный момент строятся производственные здания и очистные сооружения. Производство хотят запустить в третьем квартале 2025-го.

Стоимость проекта оценивается в 12 миллионов белорусских рублей.

В частности, на консервном заводе станут перерабатывать кету, нерку и горбушу из сырья, поставляемого «Корякморепродукт ДВ» из Камчатского края. Производственные объемы ежегодно будут доходить до 725 тонн новых видов рыбных консервов и пресервов из пресной и морской рыбы.

Тем временем ученые не нашли связь между любимой белорусами картошкой и гипертонией.