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Росстат отметил рост зарплат в Волгоградской области

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о размере среднемесячной номинальной заработной платы сотрудников региональных предприятий и организаций.

В частности, согласно данным на ноябрь 2024 года, в Волгоградской области среднемесячная номинальная зарплата составила 59 934 ₽, что на 19,1% больше, чем в ноябре 2023 года.

Среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) лидерами по уровню заработной платы стали Краснодарский край (67 372 ₽) и Ростовская область (62 582 ₽). Наименьший показатель был зафиксирован в Республике Калмыкия — 48 005 ₽

При этом отмечается, что среднемесячная заработная плата в ЮФО выросла на 17,5% и составляет 62 524 ₽