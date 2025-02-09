Росстат отметил рост зарплат в Волгоградской области

В частности, согласно данным на ноябрь 2024 года, в Волгоградской области среднемесячная номинальная зарплата составила 59 934 ₽, что на 19,1% больше, чем в ноябре 2023 года.
Среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) лидерами по уровню заработной платы стали Краснодарский край (67 372 ₽) и Ростовская область (62 582 ₽). Наименьший показатель был зафиксирован в Республике Калмыкия — 48 005 ₽
При этом отмечается, что среднемесячная заработная плата в ЮФО выросла на 17,5% и составляет 62 524 ₽