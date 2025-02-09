Штрафы за «письма счастья» смогут автоматически списываться с карт белорусов

В Беларуси могут начать автоматически списывать штрафы со счетов белорусов, сообщает БелТА.
Для этого в белорусском законодательстве готовятся изменения. Судебным исполнителям хотят позволить списывать штрафы и задолженности прямо со счетов граждан. Законопроект об изменении законов по вопросам исполнительного производства готовят ко второму чтению в парламенте.
В частности, в документе прописали механизм упрощенного исполнительного производства для взыскания штрафов.
— Данный механизм будет применяться в случаях, когда сумма взыскания не превышает 20 базовых величин (840 белрублей с 1 января 2025-го), — прокомментировал министр юстиции Евгений Коваленко.
Но еще под упрощенное исполнительное производство могут попасть штрафы за нарушения ПДД, которые фиксируют системы фотофиксации.
— Списание штрафов за данное правонарушение будет осуществляться прямо со счета нарушителя, — резюмировал глава Минюста.
Тем временем ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут.
Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.