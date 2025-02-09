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Штрафы за «письма счастья» смогут автоматически списываться с карт белорусов

Белорусов предупредили об автоматическом списании штрафов за нарушения ПДД и других.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут начать автоматически списывать штрафы со счетов белорусов, сообщает БелТА.

Для этого в белорусском законодательстве готовятся изменения. Судебным исполнителям хотят позволить списывать штрафы и задолженности прямо со счетов граждан. Законопроект об изменении законов по вопросам исполнительного производства готовят ко второму чтению в парламенте.

В частности, в документе прописали механизм упрощенного исполнительного производства для взыскания штрафов.

— Данный механизм будет применяться в случаях, когда сумма взыскания не превышает 20 базовых величин (840 белрублей с 1 января 2025-го), — прокомментировал министр юстиции Евгений Коваленко.

Но еще под упрощенное исполнительное производство могут попасть штрафы за нарушения ПДД, которые фиксируют системы фотофиксации.

— Списание штрафов за данное правонарушение будет осуществляться прямо со счета нарушителя, — резюмировал глава Минюста.

Тем временем ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут.

Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.