Для новосибирцев повысили материнский капитал с 2025 года

Материнский капитал проиндексировали на 9,5%. Теперь размер сертификата на первого ребенка составляет 690 266 рублей, а на второго — 912 162 рубля. Индексация затронула также ранее выданные сертификаты.
Маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля, исходя из уровня фактической инфляции за предыдущий год. В 2025 году индексация составила 9,5%. Размер маткапитала в 2025 году:
690 266,95 ₽ — на первого ребенка.
912 162,09 ₽ — на второго ребенка.
221 895,10 ₽ — доплата на второго ребенка, если выплату за первого уже получали.
Для получения маткапитала у детей должно быть российское гражданство с рождения. Родители на момент рождения или усыновления ребенка также должны иметь гражданство РФ.