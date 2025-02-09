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Для новосибирцев повысили материнский капитал с 2025 года

Для получения маткапитала у детей должно быть российское гражданство с рождения.

Источник: Freepik

Материнский капитал проиндексировали на 9,5%. Теперь размер сертификата на первого ребенка составляет 690 266 рублей, а на второго — 912 162 рубля. Индексация затронула также ранее выданные сертификаты.

Маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля, исходя из уровня фактической инфляции за предыдущий год. В 2025 году индексация составила 9,5%. Размер маткапитала в 2025 году:

690 266,95 ₽ — на первого ребенка.

912 162,09 ₽ — на второго ребенка.

221 895,10 ₽ — доплата на второго ребенка, если выплату за первого уже получали.

Для получения маткапитала у детей должно быть российское гражданство с рождения. Родители на момент рождения или усыновления ребенка также должны иметь гражданство РФ.