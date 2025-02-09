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FlyArystan объяснила ситуацию с посадкой на рейс Алматы — Павлодар

Пассажиры рейса FS7131 по маршруту Алматы — Павлодар прибыли к выходу на посадку 9 февраля 2025 в 14:10 при запланированном времени вылета в 14:20, передает DKnews.kz.

Источник: t.me/flyarystan_inform

В связи с системной ошибкой в работе информационного табло аэропорта не было сообщено о завершении посадки.

Распространяемая информация об овербукинге не соответствует действительности и не является практикой авиакомпании Сообщает пресс-служба FlyArystan.

Однако напоминаем, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажиров. Согласно правилам авиакомпании, пассажиры должны находиться у выхода на посадку не позднее чем за 30 минут до времени вылета. Необходимо обращать внимание на время и гейт для посадки, а также статус рейса на сайте и в приложении FlyArystan.