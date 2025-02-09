FlyArystan объяснила ситуацию с посадкой на рейс Алматы — Павлодар

В связи с системной ошибкой в работе информационного табло аэропорта не было сообщено о завершении посадки.
Распространяемая информация об овербукинге не соответствует действительности и не является практикой авиакомпании Сообщает пресс-служба FlyArystan.
Однако напоминаем, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажиров. Согласно правилам авиакомпании, пассажиры должны находиться у выхода на посадку не позднее чем за 30 минут до времени вылета. Необходимо обращать внимание на время и гейт для посадки, а также статус рейса на сайте и в приложении FlyArystan.