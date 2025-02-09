В Смольном показали кадры строительства Большого Смоленского моста через Неву

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экологическим и геотехническим мониторингом при строительстве Большого Смоленского моста в Петербурге будет заниматься ООО «Центр диагностики строительных конструкций». Компания стала победителем соответствующего конкурса с суммой контракта в 246 млн рублей.
Также сообщалось, что-за строительства новой переправы в Невском районе Петербурга на срок до 31 марта ограничили движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту — на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.
До этого в Смольном заявляли, что в 2026 году Большой Смоленский мост будет готов к пропуску судов. Рабочее движение по переправе планируется открыть в 2027 году, а полностью завершить строительство — в 2028-м (на год раньше плана).