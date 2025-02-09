Ставки по новым леевым кредитам и депозитам в конце 2024 года еще снижались

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Процентные ставки по новым кредитам и депозитам в молдавских леях продолжили тенденцию к снижению в четвертом квартале 2024 года, сообщили в Нацбанке страны (НБМ).
Это произошло в том числе в результате кумулятивных мер стимулирования денежно-кредитной политики.
Так, средневзвешенные ставки по кредитам составили 8,26%, а по депозитам — 3,16%, снизившись по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на 2,24 и 1,07 процентных пункта соответственно, сообщили в НБМ.
«Последовательное снижение процентных ставок привело к увеличению объема новых кредитов, выданных в леях, на 48,8% в четвертом квартале прошлого года», — уточнили в Нацбанке.
Такая динамика, по данным НБМ, обусловлена ростом кредитов, выданных как физическим лицам на потребление и приобретение недвижимости, так и юридическим лицам в секторах торговли, сельского хозяйства, строительства и энергетики.
Однако, напомним, на прошлой неделе Нацбанк второй раз с начала текущего года повысил базовую ставку по основным операциям денежно-кредитной политики на 0,9 процентных пункта. Таким образом, базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена на уровне 6,50% годовых. Также устанавливаются новые процентные ставки: по кредитам «овернайт» — 8,5%, по операциям РЕПО — 6,75%, по депозитам «овернайт» — 4,5% процента годовых. По словам экспертов, это может привести к удорожанию кредитов в ближайшем будущем.
Предыдущее значительное повышение базовой ставки, на 56%, Нацбанк произвел 9 января 2025 года. Ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежной политики, выросла с 3,6% до 5,6% годовых. Заседание НБМ тогда было внеочередным, его созыв банк обусловил необходимостью настройки денежной политики для смягчения давления на инфляционный процесс в контексте недавнего повышения тарифов.