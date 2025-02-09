Ставки по новым леевым кредитам и депозитам в конце 2024 года еще снижались

Однако, напомним, на прошлой неделе Нацбанк второй раз с начала текущего года повысил базовую ставку по основным операциям денежно-кредитной политики на 0,9 процентных пункта. Таким образом, базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена ​​на уровне 6,50% годовых. Также устанавливаются новые процентные ставки: по кредитам «овернайт» — 8,5%, по операциям РЕПО — 6,75%, по депозитам «овернайт» — 4,5% процента годовых. По словам экспертов, это может привести к удорожанию кредитов в ближайшем будущем.