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Хоть шерсти клок: Какие компенсации на электроэнергию подкинет власть жителям Молдовы, и как их будут выплачивать

Тарифы на свет повысили почти в два раза.

Компенсации за электроэнергию будут выплачивать с февраля по декабрь 2025 года всем домохозяйствам Молдовы, вне зависимости от того, зарегистрировались они в системе или нет.

Компенсировать будут только первые 110 кВт*ч — за них бытовые потребители заплатят по тарифу, который был в декабре, до последнего повышения тарифов, то есть, в центре страны 2.34 лея/кВт, а на севере Молдовы — 2.84 лея/кВт.

Будут ли компенсации включены в счета, как раньше или выплачиваться в деньгах, правительство еще не разъяснило.

Напомним, что новые тарифы на электроэнергию вступили в силу в Молдове с 10 января 2025. Потребителям Premier Energy электричество обходится в 4.10 лея/кВт, — цены подняли почти в два раза. Для потребителей FEE-Nord тариф составляет 4.68 лея/кВт.

ЖКХ
энергетика