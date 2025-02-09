Хоть шерсти клок: Какие компенсации на электроэнергию подкинет власть жителям Молдовы, и как их будут выплачивать

Компенсации за электроэнергию будут выплачивать с февраля по декабрь 2025 года всем домохозяйствам Молдовы, вне зависимости от того, зарегистрировались они в системе или нет.
Компенсировать будут только первые 110 кВт*ч — за них бытовые потребители заплатят по тарифу, который был в декабре, до последнего повышения тарифов, то есть, в центре страны 2.34 лея/кВт, а на севере Молдовы — 2.84 лея/кВт.
Будут ли компенсации включены в счета, как раньше или выплачиваться в деньгах, правительство еще не разъяснило.
Напомним, что новые тарифы на электроэнергию вступили в силу в Молдове с 10 января 2025. Потребителям Premier Energy электричество обходится в 4.10 лея/кВт, — цены подняли почти в два раза. Для потребителей FEE-Nord тариф составляет 4.68 лея/кВт.