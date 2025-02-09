Хоть шерсти клок: Какие компенсации на электроэнергию подкинет власть жителям Молдовы, и как их будут выплачивать

Компенсировать будут только первые 110 кВт*ч — за них бытовые потребители заплатят по тарифу, который был в декабре, до последнего повышения тарифов, то есть, в центре страны 2.34 лея/кВт, а на севере Молдовы — 2.84 лея/кВт.