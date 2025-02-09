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Мэрия изымет землю у Троицкого рынка в Самаре

Участок на улице Самарской будет изъят для муниципальных нужд.

Власти Самары намерены изъять землю напротив Троицкого рынка. Участок расположен на улице Самарской. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

«Утвердить схему расположения земельного участка площадью 239 квадратных метров на улице Самарская, 53, литера Б. Участок и квартиры будут изъяты у собственников для муниципальных нужд», — следует из постановления мэрии.

Отмечается, что дом был признан аварийным и подлежит сносу. С собственниками жилья будут проведены переговоры по поводу условий изъятия.