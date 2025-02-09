Microsoft и G42 учредили первый на Ближнем Востоке фонд ответственного ИИ

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft и эмиратский технологический конгломерат G42 учредили первый на Ближнем Востоке фонд для поддержки ответственного искусственного интеллекта (ИИ) в странах глобального Юга. Об этом говорится заявлении G42, опубликованном на сайте компании.
Партнером фонда, который будет базироваться в Абу-Даби, станет Университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бен Заида, также расположенный в эмиратской столице. Согласно заявлению G42, фонд сосредоточится на разработке рекомендаций по использованию ИИ в таких сферах, как энергетика, финансы и здравоохранение.
Концепция фонда была представлена в посольстве ОАЭ в Париже, где в понедельник пройдет Саммит действий в области искусственного интеллекта. На презентации фонда Microsoft объявила о расширении своей лаборатории AI For Good Lab в Абу-Даби, которая также специализируется на ответственном ИИ.
16 апреля 2024 года Microsoft объявила о намерении инвестировать $1,5 млрд в эмиратскую G42, которая занимается развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта. Их партнерство направлено на разработку инноваций и передовых решений в области ИИ совместно с Microsoft Azure для рынков Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.
В сентябре США и ОАЭ приняли рамочную декларацию о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Страны договорились работать над продвижением безопасного и надежного ИИ во время визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Вашингтон.