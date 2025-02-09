Microsoft и G42 учредили первый на Ближнем Востоке фонд ответственного ИИ

Концепция фонда была представлена в посольстве ОАЭ в Париже, где в понедельник пройдет Саммит действий в области искусственного интеллекта. На презентации фонда Microsoft объявила о расширении своей лаборатории AI For Good Lab в Абу-Даби, которая также специализируется на ответственном ИИ.