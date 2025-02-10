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Нацбанк повысил курс доллара и курс на 10 февраля

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро, но понизил курс российского рубля на 10 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 10 февраля 2025 года, понедельник. В итоге курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля, наоборот, снизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 10 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3899 белорусского рубля, 1 евро — 3,5220 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4534 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 7 февраля, субботу, 8 февраля, и воскресенье, 9 февраля, курс евро и курс доллара увеличились, а курс российского рубля снизился в понедельник, 10 февраля. Заметнее всего скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара поднялся на 0,0029 белрубля, евро прибавил 0,0127 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0081 белрубля.

Тем временем Минтруда сказало, кому в Беларуси обязаны выплатить помощь на оздоровление.