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Под Волгоградом выставлено на продажу дореволюционное здание полиции

На торги выставлен имущественный комплекс из дореволюционных построек, которые расположены в городе Дубовке Волгоградской области.

Здания на улице Минина, 13, общей площадью 12,4 кв. м и 175,1 кв. м и земельный участок площадью 0,27 гектара имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Реализовать их планируется в III квартале текущего года. В одном из них долгое время располагался ОМВД России по Дубовскому району.

Согласно данным волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, точная дата постройки этого здания не установлена, но первое упоминание о нем датируется 1835 годом. Это был дом губернского секретаря Степана Степанова, наследники которого выставили здание на продажу в 1853 году. В 1858 году здание было перестроено под нужды полиции, которая располагалась там 30 лет. Позже дом приобрел аптекарь Роберт Репман.

В 20-х годах прошлого века в здании вновь обосновалось полицейское управление, райотдел МВД находился по этому адресу вплоть до 2012 года.

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