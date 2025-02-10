Под Волгоградом выставлено на продажу дореволюционное здание полиции

Согласно данным волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, точная дата постройки этого здания не установлена, но первое упоминание о нем датируется 1835 годом. Это был дом губернского секретаря Степана Степанова, наследники которого выставили здание на продажу в 1853 году. В 1858 году здание было перестроено под нужды полиции, которая располагалась там 30 лет. Позже дом приобрел аптекарь Роберт Репман.