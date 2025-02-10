В Подмосковье освоили производство новой модификации лифтов

«Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 лифтов в год», — подчеркивает зампред. По меркам современного завода это немного. «Но дело в том, что каждый из этих лифтов — штучный продукт, который изготавливается по индивидуальному проекту для конкретного здания», — объясняет гендиректор завода Артем Исаев.