В Подмосковье освоили производство новой модификации лифтов

Мытищинский лифтостроительный завод «Пульс», входящий в группу компаний LIFT-IMPORT, начал выпуск взрывобезопасных подъемников. Как утверждает зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, подобная продукция раньше в России не производилась.
«Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 лифтов в год», — подчеркивает зампред. По меркам современного завода это немного. «Но дело в том, что каждый из этих лифтов — штучный продукт, который изготавливается по индивидуальному проекту для конкретного здания», — объясняет гендиректор завода Артем Исаев.
Корпус взрывобезопасного лифта изготавливается из низкоуглеродистой или нержавеющей стали и проходит строгие испытания. На бесперебойную работу лифта не повлияют ни погодные условия, ни повреждения части здания, например, из-за взрыва или землетрясения.
Использовать новые подъемники планируется в зонах повышенной опасности, к которым относятся предприятия с высоким риском взрывов или пожара, использующие в производстве горючие газы, химические элементы и прочие легковоспламеняющиеся материалы. А также там, где наблюдается ежедневное скопление народа.