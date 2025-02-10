Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке оказался под вопросом

«Я бы просил еще раз пересмотреть подходы и все-таки придерживаться намеченного пути по снижению стоимости дальневосточной надбавки и ее “окрашивания”, и все-таки попробовать с учетом того, что мы большую часть Дальнего Востока в ценовую зону перевели, разработать механизм инвестиций со стороны первой и второй ценовой зоны и привлечения этих инвестиций для финансирования инвествложений в децентрализованных зонах. Если мы ее (надбавку) будем применять и идти по тому пути, который предлагается коллегами, нам денег не хватит. Наверное, рациональнее было бы все-таки в целом механизм финансирования децентрализованных районов в отвязке от конкретных сумм разработать за счет рыночных механизмов первой и второй ценовой зоны», — сказал Евгений Грабчак (цитаты по ТАСС, 18+).