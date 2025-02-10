Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке оказался под вопросом

Действующий механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, так называемая «дальневосточная надбавка», может быть продлён до 2035 года. При этом половину полученных средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Против продления надбавки выступает Минэнерго, сообщает ИА PrimaMedia.
В регионах Дальнего Востока с 2017 года действует механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня за счёт надбавки к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая — европейская часть России и Урал, вторая — Сибирь). Субсидии направляются в бюджеты дальневосточных регионов, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.
Под действие механизма «дальневосточной надбавки» попадают изолированные энергосистемы Сахалинской области, Камчатского края, Чукотки и Якутии.
29 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке на семь лет — до 2028 года — и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» предложил продлить механизм выравнивания тарифов до 2035 года, зафиксировав текущий уровень.
«При этом 50% средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, МСП. А остальные 50% — направить на строительство и модернизацию генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах», — отмечает кабмин.
Объём нагрузки на потребителей ОРЭМ в связи с «дальневосточной надбавкой» в текущем году составит 30,388 млрд рублей, что ниже показателя 2024 года на 0,64 млрд рублей.
Пикантность ситуации в том, что Минэнерго РФ выступает против продления «дальневосточной надбавки», поскольку это не решает проблему энергодефицита и модернизации генерации.
«Для того, чтобы реализовать эти мероприятия (по модернизации генерации — прим. ред.), до 2030 года нам понадобится порядка 350 млрд рублей. Это на Сахалин, Чукотку, Камчатку, и еще порядка 100 млрд рублей в рамках программы по модернизации энергоснабжения в децентрализованных районах. То есть общая сумма порядка 500 млрд. Конечно же, мы понимаем, что никакая “дальневосточная надбавка” и ее деление не поможет нам справиться с этой задачей», — отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».
По словам Грабчака, предложения по продлению «дальневосточной надбавки» и выделению части средств на модернизацию, оцениваемые в 133 млрд рублей, обойдутся энергорынку дешевле, но этого недостаточно для реализации необходимых мероприятий.
«Я бы просил еще раз пересмотреть подходы и все-таки придерживаться намеченного пути по снижению стоимости дальневосточной надбавки и ее “окрашивания”, и все-таки попробовать с учетом того, что мы большую часть Дальнего Востока в ценовую зону перевели, разработать механизм инвестиций со стороны первой и второй ценовой зоны и привлечения этих инвестиций для финансирования инвествложений в децентрализованных зонах. Если мы ее (надбавку) будем применять и идти по тому пути, который предлагается коллегами, нам денег не хватит. Наверное, рациональнее было бы все-таки в целом механизм финансирования децентрализованных районов в отвязке от конкретных сумм разработать за счет рыночных механизмов первой и второй ценовой зоны», — сказал Евгений Грабчак (цитаты по ТАСС, 18+).