После закрытия океанариума во Владивостоке сокращены 13 сотрудников

Там также напомнили, что в здании океанариума принято решение создать филиал Национального центра «Россия». Владивосток стал одним из пяти городов страны, где откроется филиал. В здании в этом году проведут ремонт для создания выставки, посвященной развитию в регионе промышленности, транспорта, логистики, науки, образования, спорта, культуры и туризма.