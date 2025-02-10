После закрытия океанариума во Владивостоке сокращены 13 сотрудников

В результате закрытия Владивостокского океанариума на Батарейной, 4 сокращены 13 сотрудников, чья работа была связана с обслуживанием экспозиции. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в администрации города.
Всего в океанариуме трудоустроено 20 человек. Тем из них, которым вручили уведомления о сокращении, предложили для рассмотрения вакантные должности, имеющиеся в других подразделениях МБУ «Лазо», рассказали в мэрии.
«С арендаторами проводится работа по освобождению занимаемых помещений. При необходимости им будут предложены для рассмотрения другие муниципальные помещения», — сообщили в администрации.
Там также напомнили, что в здании океанариума принято решение создать филиал Национального центра «Россия». Владивосток стал одним из пяти городов страны, где откроется филиал. В здании в этом году проведут ремонт для создания выставки, посвященной развитию в регионе промышленности, транспорта, логистики, науки, образования, спорта, культуры и туризма.
По информации редакции, помимо выставки в центре планируют разместить два лекционных зала, ресепшен-зону с информационными услугами, гастрономическую зону с библиотекой и коворкингом, универмаг с местной продукцией и сувенирами, детскую зону развлечений, технопарк с современным оборудованием, военно-патриотическую зону, экспозицию «Наследие» и аквариум с осетрами.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что океанариум прекратил свою работу 1 февраля. Как заявляли власти города, действующая экспозиция с рыбами, принадлежащая МБУ «Лазо», передаётся на безвозмездной основе в научно-образовательный центр «Приморский океанариум», расположенный на острове Русский. Соответствующая договоренность была достигнута ещё до закрытия. Об этом говорилось в официальных источниках.