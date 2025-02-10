Лучший туристический маршрут определят в Приморье

Министр туризма Приморья Наталья Набойченко подчеркнула, что за прошлый год регион посетили почти 4 миллиона человек. Из них 835 тысяч — туристы, предпочитающие пешие путешествия. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 30%, отмечает пресс-служба краевого кабмина.