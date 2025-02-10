Лучший туристический маршрут определят в Приморье

Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время расширенного заседания краевого правительства.
Министр туризма Приморья Наталья Набойченко подчеркнула, что за прошлый год регион посетили почти 4 миллиона человек. Из них 835 тысяч — туристы, предпочитающие пешие путешествия. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 30%, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«В вопросах активного, пешего туризма во главе угла стоит обустройство туристических троп: создание таких маршрутов способствует устойчивому развитию региона. При этом инфраструктура троп должна быть комплексной и включать входную группу, зону отдыха, санитарные модули, парковку. Не стоит забывать, что туристические тропы играют важную роль в формировании культурной идентичности, а активный туризм укрепляет здоровье населения и повышает качество жизни», — поделилась глава ведомства.
Наталья Набойченко рассказала главам муниципальных образований, какие бывают туристические маршруты: линейные и кольцевые, радиальные и комбинированные, лёгкие и сложные. Особое внимание министр обратила на привлечение к этой работе предпринимателей, организацию стоянок, транспортное обслуживание туристов, работу инструкторов-проводников, организацию площадок для ночлега и проведение событийных мероприятий.
По словам губернатора, в каждом муниципалитете есть достопримечательности, которые вызывают интерес у туристов.
«Это могут быть скалы, побережья, памятники архитектуры, места для рыбалки, пасеки. Эти места можно благоустроить и сделать точками туристского притяжения. Весной мы объявим конкурс проектов туристических маршрутов в муниципалитетах. Победители получат гранты на их реализацию», — сказал Олег Кожемяко.