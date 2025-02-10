Во Владивостоке выставили на торги участок у моря в селе Береговое

Администрация Владивостока объявила аукцион на право аренды земельного участка в селе Береговое, который можно использовать для строительства гостиницы, кемпинга, пансионата, дома отдыха или детского лагеря. Об этом говорится на сайте мэрии краевой столицы, сообщает ИА PrimaMedia.
Земельный участок площадью 1293 квадратных метров находится по адресу: улица Овражная, в районе дома 1а. Государственная собственность на него не разграничена, это означает, что потенциальный арендатор получит полную свободу в его использовании в рамках градостроительных норм.
Аренда предоставляется на 66 месяцев (5,5 лет). Начальная цена годовой аренды составляет 181 800 рублей.
Отмечается, что на участке отсутствуют централизованные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Будущему арендатору придется решать эти вопросы самостоятельно.
Прием заявок на участие в аукционе открыт до 14 марта 2025 года. Сам аукцион состоится 19 марта в электронном формате.