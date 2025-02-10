Кому в Приморье готовы платить до 700 тысяч рублей в месяц: вакансии

«В 2024 году в Приморье было открыто почти 200 вакансий для врачей-стоматологов — на 38% больше, чем в предыдущем году. В целом по России спрос на таких специалистов за тот же период увеличился на 17%», — сообщили в hh.ru.
Так, одной из самых высокооплачиваемых специальностей стал врач-стоматолог. Сравнительно с 2023 годом, медианная зарплата стоматологов в регионе выросла на 50% — на 50 тысяч рублей, составив 150 тысяч рублей в месяц.
Примечательно, что заработки стоматологов значительно превышают доходы других врачей. В 2024 году специалисты с врачебной квалификацией могли рассчитывать на зарплату в среднем 83,4 тысячи рублей, что на 66,6 тысячи рублей меньше, чем у их коллег-стоматологов.
Максимальный уровень зарплаты для стоматологов в Приморье был зафиксирован на вакансиях стоматолога-хирурга-имплантолога. Такие специалисты могут получать до 700 тысяч рублей до вычета налогов.
Список самых высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в январе-феврале 2025 года в Приморье выглядит следующим образом:
Стоматолог-хирург-имплантолог — от 250 000 до 700 000 рублей в месяц (до вычета налогов); Врач-стоматолог-ортопед — от 250 000 до 700 000 рублей в месяц (до вычета налогов); Врач-стоматолог-терапевт — от 150 000 до 400 000 рублей в месяц (до вычета налогов); Стоматолог-ортопед — от 200 000 рублей в месяц (до вычета налогов); Стоматолог-терапевт — от 100 000 рублей в месяц (до вычета налогов).
Напомним, эксперты составили список вакансий, где платят около 200 тысяч рублей в месяц.