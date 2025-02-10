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В Челябинской области нашли самый дешевый бензин в стране

Проведено исследование доступности бензина для населения в разных российских регионах.

Вопрос был изучен аналитиками РИА «Новости», которые составили рейтинг доступности автомобильного топлива. За основу были взяты цены на самую ходовую марку бензина АИ-92, а также было подсчитано, какой объекм автомобильного топливо можно позволить себе купить в месяц на чистую среднюю зарплату в том или ином регионе.

По показателю доступности бензина населению Челябинская область оказалась лишь на 28 месте в стране. На среднюю зарплату южноуральцы могут купить 1159 литров. Однако, по средней цене на бензин Челябинская область может похвастаться лидерством. По цифрам декабря 2024 года средняя цена АИ-92 на Южном Урале была равна 51,63 ₽ за литр, что является самым низким показателем в стране.

экономика
топливо