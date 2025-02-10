В Челябинской области нашли самый дешевый бензин в стране

По показателю доступности бензина населению Челябинская область оказалась лишь на 28 месте в стране. На среднюю зарплату южноуральцы могут купить 1159 литров. Однако, по средней цене на бензин Челябинская область может похвастаться лидерством. По цифрам декабря 2024 года средняя цена АИ-92 на Южном Урале была равна 51,63 ₽ за литр, что является самым низким показателем в стране.