Россиянам назвали восемь преимуществ образовательного кредита

«В течение периода обучения и 9 месяцев после окончания вуза необходимо только обслуживать образовательный кредит, то есть у заёмщика возникает только обязанность по уплате процентов. В первый и второй год обучения необходимо уплачивать только часть начислений суммы процентов: 40 и 60% соответственно», — пояснил Балынин.