Россиянам назвали восемь преимуществ образовательного кредита

Образовательный кредит будет полезен тем, кто хочет учиться платно. Подробнее о преимуществах этого займа aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Ставка по образовательному кредиту составляет всего 3%, это примерно в 10 раз выгоднее предложений по потребительским кредитам, отметил экономист. Эта ставка действует весь период обучения, 9 месяцев после окончания обучения и еще 15 лет после завершения первых двух периодов.
«В течение периода обучения и 9 месяцев после окончания вуза необходимо только обслуживать образовательный кредит, то есть у заёмщика возникает только обязанность по уплате процентов. В первый и второй год обучения необходимо уплачивать только часть начислений суммы процентов: 40 и 60% соответственно», — пояснил Балынин.
Пятое преимущество — кредит можно брать для оплаты не всего периода обучения, а отдельного семестра или учебного года. Кроме того, образовательный кредит можно взять не только до начала обучения, но и в процессе образовательной программы.
«Если в процессе обучения будет осуществлен переход на бюджет, то без каких-либо ограничений обязательства возникают только в той части, которая была направлена на оплату обучения», — подчеркнул экономист.
Также заемщик может погасить кредит досрочно, заключил Балынин.
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