В Жамбылской области построят новое водохранилище

«Кроме того, в этом году в регионе планируется отремонтировать участки семи каналов протяженностью 67 км. В прошлом году были проведены ремонтные работы на 69 км каналов. Это улучшит подачу поливной воды на 13 тысяч га посевных площадей» Директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.