В Жамбылской области построят новое водохранилище

Из них в Байзакском районе — 18 каналов, в Таласском районе — 1 канал, в Сарысуском районе — 11 каналов, в Меркенском районе — 1 канал, в Шуском районе — 45 каналов. В Кордайском районе будет реконструировано водохранилище «Караконыз». В Байзакском районе будет построено водохранилище «Акмола».
Реконструкция и строительство водохранилищ улучшит подачу воды на 9300 га земель, а ремонт 76 каналов улучшит водоснабжение 24,7 тысяч га посевных площадей области.
«Кроме того, в этом году в регионе планируется отремонтировать участки семи каналов протяженностью 67 км. В прошлом году были проведены ремонтные работы на 69 км каналов. Это улучшит подачу поливной воды на 13 тысяч га посевных площадей» Директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.