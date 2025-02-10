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В Жамбылской области построят новое водохранилище

Министерство водных ресурсов и ирригации в рамках сотрудничества с Исламским банком развития планирует построить в Жамбылской области новое водохранилище. Также планируется ремонт 76 каналов и одного действующего водохранилища, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Из них в Байзакском районе — 18 каналов, в Таласском районе — 1 канал, в Сарысуском районе — 11 каналов, в Меркенском районе — 1 канал, в Шуском районе — 45 каналов. В Кордайском районе будет реконструировано водохранилище «Караконыз». В Байзакском районе будет построено водохранилище «Акмола».

Реконструкция и строительство водохранилищ улучшит подачу воды на 9300 га земель, а ремонт 76 каналов улучшит водоснабжение 24,7 тысяч га посевных площадей области.

«Кроме того, в этом году в регионе планируется отремонтировать участки семи каналов протяженностью 67 км. В прошлом году были проведены ремонтные работы на 69 км каналов. Это улучшит подачу поливной воды на 13 тысяч га посевных площадей» Директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.

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