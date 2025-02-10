На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

«Поочередный ремонт насосных агрегатов не только повышает надёжность работы городской системы питьевого водоснабжения в целом, но и позволяет стабильно последние годы сокращать время полной остановки водозаборов для подготовки к зиме. Сейчас работаем над графиком подготовки уже к следующему зимнему периоду с учетом плана летних общегородских мероприятий, который традиционно разрабатывает администрация Красноярска», — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.