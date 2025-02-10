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На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Чтобы продлить срок службы всех насосов, бесперебойно подающих в Красноярск питьевую воду с семи водозаборов, 720 — в течение года будут дважды останавливать для замены деталей и других технологических операций, 30 — капитально отремонтируют.

Источник: КрасКом

Самый большой объем ремонтных работ электромеханического оборудования предстоит выполнить на водозаборе «Гремячий лог», где в технологии водоподготовки задействована четверть всех перекачивающих воду насосов.

«Поочередный ремонт насосных агрегатов не только повышает надёжность работы городской системы питьевого водоснабжения в целом, но и позволяет стабильно последние годы сокращать время полной остановки водозаборов для подготовки к зиме. Сейчас работаем над графиком подготовки уже к следующему зимнему периоду с учетом плана летних общегородских мероприятий, который традиционно разрабатывает администрация Красноярска», — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.

Напомним, что ежегодная остановка водозаборов производится в первую очередь для выполнения работ, требующих полного отключения электроэнергии. В первую очередь это ремонт электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков. «КрасКом» — третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги. Поэтому подготовка к зиме электрохозяйства требует особого внимания.

ЖКХ