На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

Самый большой объем ремонтных работ электромеханического оборудования предстоит выполнить на водозаборе «Гремячий лог», где в технологии водоподготовки задействована четверть всех перекачивающих воду насосов.
«Поочередный ремонт насосных агрегатов не только повышает надёжность работы городской системы питьевого водоснабжения в целом, но и позволяет стабильно последние годы сокращать время полной остановки водозаборов для подготовки к зиме. Сейчас работаем над графиком подготовки уже к следующему зимнему периоду с учетом плана летних общегородских мероприятий, который традиционно разрабатывает администрация Красноярска», — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Напомним, что ежегодная остановка водозаборов производится в первую очередь для выполнения работ, требующих полного отключения электроэнергии. В первую очередь это ремонт электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков. «КрасКом» — третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги. Поэтому подготовка к зиме электрохозяйства требует особого внимания.