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Когда в Новосибирск прибудут новые вагоны метро, рассказал мэр Кудрявцев

Город закупил 5 составов.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Новосибирска рассказал о том, когда в 2025 году прибудут новые вагоны метро. Город приобрёл 5 составов по 6 вагонов. Тему подняли в ходе интервью Максима Кудрявцева на «Вести FM».

Отмечается, что три вагона взяты в лизинг, два — прямая поставка. Стоимость одного состава равна 862 млн рублей.

«Здесь нам помогла областная администрация — правительство выделило серьёзные деньги. И мы прошли уже процедуру закупок. Цикл изготовления состава достаточно длительный. Первые составы мы начнем получать в ноябре 2025 года», — сказал в эфире радио Максим Кудрявцев.