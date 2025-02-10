Когда в Новосибирск прибудут новые вагоны метро, рассказал мэр Кудрявцев

Мэр Новосибирска рассказал о том, когда в 2025 году прибудут новые вагоны метро. Город приобрёл 5 составов по 6 вагонов. Тему подняли в ходе интервью Максима Кудрявцева на «Вести FM».
Отмечается, что три вагона взяты в лизинг, два — прямая поставка. Стоимость одного состава равна 862 млн рублей.
«Здесь нам помогла областная администрация — правительство выделило серьёзные деньги. И мы прошли уже процедуру закупок. Цикл изготовления состава достаточно длительный. Первые составы мы начнем получать в ноябре 2025 года», — сказал в эфире радио Максим Кудрявцев.