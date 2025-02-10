Цены на лекарства подскочили в Казахстане

Одной из причин роста цен на лекарства вполне может быть импортозависимость Казахстана в этой сфере. Так, с января по ноябрь 2024 года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на 1,5 млрд долларов. В натуральном выражении рост составил 13,5%, а в денежном — сразу 25,7%.