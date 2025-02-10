Цены на лекарства подскочили в Казахстане

По итогам января месячный рост цен в Казахстане достиг 1,1%, а годовая инфляция разогналась до 8,9%. Помимо продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, цены выросли и на некоторые лекарственные препараты.
Как отмечает портал EnergyProm, в среднем фармацевтическая продукция в Казахстане за год подорожала на 8,6%. Сильнее всего цены выросли в Карагандинской области — сразу на 14%. Следом идет Астана — плюс 10,9%, а замыкает тройку антилидеров область Абай — плюс 10,4%.
Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской (на 6,3%) и Акмолинской (на 5%) областях, а также в области Жетісу (на 4,9%). В Алматы цены выросли на 7,9% за год, а в Шымкенте — на 8,2%.
Среди отдельных товаров наиболее заметно подорожали «Корвалол» (на 30,7%), «Канефрон Н» (на 27,9%), «Ацикловир» (на 18%), ацетилсалициловая кислота (на 16,8%) и поливитамины «Мульти-табс Классик» (на 15%).
Отметились ростом цен и более распространенные препараты, такие как йод (на 9,3%), активированный уголь (на 7,9%) и парацетамол (на 7,6%). Стоит отметить, что все эти медикаменты сильно дорожали и в прошлом году.
При этом за год не изменились цены на «Эссенциале форте Н» и немного снизились на спрей «Аквалор Форте» — на 0,3%.
Одной из причин роста цен на лекарства вполне может быть импортозависимость Казахстана в этой сфере. Так, с января по ноябрь 2024 года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на 1,5 млрд долларов. В натуральном выражении рост составил 13,5%, а в денежном — сразу 25,7%.
Для понимания: собственное производство провитаминов, витаминов и их производных занимает лишь 1,7% отечественного рынка, а производство антибиотиков — 20,3%. Остальные препараты ввозятся в Казахстан извне, а это значит, что на их стоимость также влияют маркетинговые, логистические и другие затраты.