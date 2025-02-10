Зарплаты стоматологов выросли в Свердловской области

Однако есть вакансии, где предлагаемое жалование значительно выше. Например, одна федеральная сеть с представительствами в Екатеринбурге и Тюмени ищет стоматолога-терапевта на 400 тыс. рублей в месяц. При переезде из другого региона или города компания готова взять на себя расходы на аренду квартиры будущего сотрудника. Есть вакансии для стоматологов-ортодонтов, ортопедов, хирургов с зарплатой от 250 тыс. рублей в месяц.