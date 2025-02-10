Зарплаты стоматологов выросли в Свердловской области

В Свердловской области в 2024 году было открыто более 1000 вакансий для стоматологов. Это на 32% больше, чем годом ранее, сообщается в аналитике сервиса hh.ru.
Средняя зарплата, которую сегодня готовы платить зубным врачам в регионе, составляет 135,5 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 27%, или на 28,4 тыс. рублей.
Однако есть вакансии, где предлагаемое жалование значительно выше. Например, одна федеральная сеть с представительствами в Екатеринбурге и Тюмени ищет стоматолога-терапевта на 400 тыс. рублей в месяц. При переезде из другого региона или города компания готова взять на себя расходы на аренду квартиры будущего сотрудника. Есть вакансии для стоматологов-ортодонтов, ортопедов, хирургов с зарплатой от 250 тыс. рублей в месяц.
В целом зарплаты стоматологов значительно выше, чем у медиков других специальностей. Так, средняя зарплата врача в Свердловской области составляет 83,5 тыс. рублей, то есть на 52 тыс. рублей меньше, чем у дантистов.