Старая аренда по новым ценам: Владивосток бьёт рекорды

По словам экспертов, цены на однокомнатные квартиры в приморской столице уже сопоставимы с арендой аналогичного жилья на окраинах Москвы или Санкт-Петербурга, что поднимает вопросы доступности жилья для большинства горожан.
Причины роста: ипотека и сокращение ввода жилья.
Основной драйвер роста — ужесточение условий ипотечного кредитования. Повышение ключевой ставки сделало покупку жилья менее доступной, вынуждая потенциальных новосёлов откладывать планы и искать аренду. Кроме того, отмена льготной ипотеки сократила темпы строительства новых объектов: на рынок выходит меньше квартир, а спрос на аренду только растёт.
Многие из тех, кто планировал переехать на собственную площадь в 2024—2025 годах, вынуждены продолжать арендовать, создавая дефицит на рынке и открывая собственникам возможности для повышения цен.
Сколько стоит аренда во Владивостоке?
В городе существует значительный разброс цен в зависимости от района и качества жилья:
— Гостинки (самый бюджетный сегмент) расположены в районах Баляева, Луговой, Чуркина и Второй Речки. Здесь аренда колеблется в диапазоне 17−37 тысяч рублей в месяц. При этом рост цен составил 7−10%. Однако низкая стоимость часто сопровождается проблемами: шумные соседи, отсутствие коммуникаций, плохое состояние жилья, а также очень маленькая площадь — от 15 до 20 квадратных метров.
— Однокомнатные квартиры — наиболее востребованный сегмент. Средняя стоимость аренды в районе Луговой, Чуркина, Первой Речки и Борисенко варьируется от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от ремонта. В районе Эгершельда и центра города можно найти предложения и дороже. Рост цен на однушки в среднем составил 7,5%.
— Двух- и трёхкомнатные квартиры демонстрируют наибольший скачок: стоимость аренды увеличилась сразу на 18% по сравнению с прошлым годом. Цены варьируются от 40 до 150 тысяч рублей, особенно в дорогих жилых комплексах с видом на море.
Приморский край: от Владивостока до Находки.
Ситуация в Приморье демонстрирует схожие тренды. Экономика региона растёт, безработица близка к нулю, а внутренний туризм развивается рекордными темпами, подогревая спрос на жильё. Тем не менее арендный рынок остаётся сконцентрированным вокруг Владивостока и Большого Камня — двух городов с самыми высокими ставками аренды в крае.
В Артёме, Уссурийске и Находке ситуация стабильнее: рост спроса и цен на жильё идёт более умеренными темпами. По данным агентств недвижимости, стоимость аренды в крупнейших городах Приморского края выглядит следующим образом:
— Большой Камень — от 25 до 45 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Город активно развивается на фоне строительства судостроительного комплекса «Звезда», что подогревает спрос.
— Артём — 15−30 тысяч рублей за однокомнатное жильё. Спрос стабильный, однако цены растут медленнее, на уровне 4−6% в год.
— Уссурийск — 18−32 тысячи рублей. Город привлекает своей близостью к транспортным узлам и относительно низкой стоимостью жизни.
— Находка — 20−35 тысяч рублей. Местный рынок недвижимости испытывает рост за счёт развития портовой инфраструктуры, но пока держится ниже владивостокских показателей.
Тем временем на приморский рынок выходит всё больше федеральных застройщиков, которые строят дома, состоящие исключительно из квартир-студий или по-владивостокски современных гостинок не больше 20 квадратов. Стоимость таких тесных квартир не уступает однушкам.
Посуточная аренда: Владивосток опережает Москву.
Особое внимание привлекает взрывной рост цен на суточную аренду. По данным сервиса «Суточно.ру», средняя стоимость краткосрочной аренды во Владивостоке составила 5 367 рублей в сутки — больше, чем в Москве (4 747 ₽) и даже в популярном курортном Сочи (4 639 ₽). Для сравнения:
— Санкт-Петербург — 3 760 ₽
— Казань — 3 883 ₽
— Нижний Новгород — 4 174 ₽
Эксперты объясняют эту динамику увеличением туристического потока в регион и инфляционными ожиданиями. Владивосток становится всё более популярным направлением для внутреннего туризма, что неизбежно влияет на стоимость жилья.
Что дальше?
Рост арендных ставок, вероятно, продолжится до стабилизации ипотечного рынка и увеличения объёмов строительства. На горизонте — модернизация старого жилфонда и выход новых игроков на рынок, что позволит снизить напряжение. Однако пока арендаторам остаётся только привыкать к новым, далеко не «старым» ценам.