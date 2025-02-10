Старая аренда по новым ценам: Владивосток бьёт рекорды

— Гостинки (самый бюджетный сегмент) расположены в районах Баляева, Луговой, Чуркина и Второй Речки. Здесь аренда колеблется в диапазоне 17−37 тысяч рублей в месяц. При этом рост цен составил 7−10%. Однако низкая стоимость часто сопровождается проблемами: шумные соседи, отсутствие коммуникаций, плохое состояние жилья, а также очень маленькая площадь — от 15 до 20 квадратных метров.