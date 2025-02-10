Когда в Беларуси запустят IТ-систему контроля цен

Первые разговоры о создании IТ-платформы, которая могла бы отслеживать цены на большую часть товаров в онлайн-режиме и таким образом точнее определять инфляцию, начались много лет назад. Но перешли от слов к делу в 2023 году после введения постановления № 713 о госрегулировании цен.
Разработчиком и оператором платформы назначили дочернюю организацию Банка развития — Агентство сервисизации и реинжиниринга. На первом этапе хотели проводить мониторинг только импортной продукции. Затем расширили перечень товаров за счет белорусских производителей.
Ключевой задачей АИС «Анализ цен» является выстраивание цепочки изменения цены от момента ввоза (производства) товара до продажи его конечному потребителю в магазине. При этом планируется отслеживать каждое звено продажи: производитель (импортер), оптовая компания, розничный объект. Это можно осуществить с помощью объединения информации из разных государственных систем. Например, декларации на товары аккумулируют таможенные органы. Министерство по налогам и сборам владеет электронными счетами-фактурами, электронными накладными, кассовыми чеками. Вдобавок задействуются данные из внутренних учетных систем торговых сетей и из системы ePASS.
Ожидается, что АИС «Анализ цен» станет одним из элементов разрабатываемой сейчас «новой системы справедливого ценообразования». В госорганах надеются, что IТ-платформа позволит практически в режиме онлайн видеть любые резкие колебания цен, а также из-за чего это происходит, кто какую делал наценку
В середине января 2025 года премьер-министр Роман Головченко рассказал, что АИС «Анализ цен» позволила уйти от прямого регулирования цены по позициям достаточно широкого спектра и перейти в режим ценовых коридоров. Но другие детали раскрывать не стал.
По информации Office Life, в конце прошлого года АИС «Анализ цен» запустили для тестирования в «боевых условиях». Правда, все прошло негладко. В частности, были выявлены «баги» в заполнении первичных учетных документов. То есть необходимые данные либо отсутствовали, либо некорректно отображались. Наличие таких недочетов ставит под сомнение достоверность получаемых данных из новой системы.
Теперь вопрос в том, кто должен исправлять подобные недочеты. По законодательству ответственность за ввод данных при заполнении электронных накладных лежит на грузоотправителях (производители, импортеры, логистические компании