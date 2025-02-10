Когда в Беларуси запустят IТ-систему контроля цен

Ожидается, что АИС «Анализ цен» станет одним из элементов разрабатываемой сейчас «новой системы справедливого ценообразования». В госорганах надеются, что IТ-платформа позволит практически в режиме онлайн видеть любые резкие колебания цен, а также из-за чего это происходит, кто какую делал наценку и т. д. В итоге можно будет оперативно реагировать и сразу же пресекать необоснованное подорожание товаров.