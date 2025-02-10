Пермское АО «Протон-ПМ» направило встречный иск к производителю авиавооружений

Напомним, 7 июля 2018 года ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, согласно которому пермское предприятие должно было поставить свою продукцию на сумму свыше 5,264 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Весной прошлого года ДМЗ обратился в суд с заявлением о взыскании с пермской компании более 736,5 млн руб. Позже сумма иска была увеличена до 4,727 млрд руб.