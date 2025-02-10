Повышение ставок: где белорусам выгодно размещать вклады в нацвалюте

Заманчивое предложение
Полгода назад самые высокие ставки по вкладам в нацвалюте были 13,8%. Такое предложение было актуально для клиентов БТА Банка. Сейчас самый выгодный вариант у Белагропромбанка, который готов взять на хранение белорусские рубли под 16% годовых.
Это вклад безотзывной и называется «Доходный плюс». Чтобы его открыть, понадобиться всего 50 рублей, хранить деньги банк будет до 370 дней.
Что касается ставки годовых, то она будет фиксированной: первые 95 дней ставка составит 16%, а до конца срока снизится до 12,5%. Такие условия будут как для депозитов, оформленных в отделениях банка, так и удаленным способом.
Капитализация будет осуществляться ежемесячно. Пополнять вклад можно в день заключения договора и следующие за ним 334 календарных дня. Однако банк может в одностороннем порядке приостановить или даже прекратить прием дополнительных взносов.
Досрочное возращение депозита не предусмотрено, но возможно — для этого потребуется разрешение банка.
Что касается доходности, то если положить в этом банк минимально необходимые для открытия депозита 50 рублей, то за 370 дней к ним добавятся еще почти 7 рублей.
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Свой вариант также предлагает Белгазпромбанк, который открывает вклад «На 18 месяцев безотзывной — выгодный». Срок хранения — 18 месяцев, минимально необходимая сумма, чтобы его оформить, составляет 100 рублей. Процентная ставка годовых в течение всего срока будет 15,5%.
Из дополнительных условий вклада: ежемесячная капитализация процентов и возможность его пополнения в течение первого месяца. Так, положив 100 рублей на 18 месяцев, дополнительно накопить получится чуть более 26 рублей.
Под 15,3% годовых можно в этом же банке открыть безотзывной вклад «Марафон — плюс». Минимально необходимая для этого сумма такая же — 100 рублей, а срок хранения денег немного меньше — 13 месяцев.
В рамках этого депозита со 100 рублей за год и один месяц дополнительно можно заработать почти 18 рублей.
Предложения Беларусбанка
На днях самый популярный у белорусов Беларусбанк объявил о повышении ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях. Самый высокий доход финучреждение обещает по вкладу «Успешный Безотзывной Онл@йн», процентная ставка годовых по нему составляет 14,5%, срок хранения — 13 месяцев.
Первые полгода ставка будет фиксированной в размере 14,5%, а начиная с 7 месяца — ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси (СР НБРБ с 28 июня 2023 года составляет 9,5%) + 5 процентных пунктов, то есть тоже 14,5%, но при смене базового показателя процентная ставка изменится со следующего дня.
Капитализация процентов будет осуществляться ежемесячно, а также в день наступления срока возврата вклада. Пополнять его можно до дня истечения первого месяца его хранения.
Но оформить такой депозит не так просто — он доступен только участникам клуба «Персона». Минимально необходимая сумма для открытия вклада составляет 150 тысяч рублей.
Для других клиентов, которые не входят в клуб, банк предлагает оформить безотзывной депозит «Доходный плюс онлайн». Первоначальный взнос в разы меньше — 50 белорусских рублей, а срок хранения аналогичный — тоже 13 месяцев.
Что касается процентной годовой ставки, то по этому вкладу она является переменной — ставка рефинансирования + 4,9 процентных пунктов и равняется сейчас 14,4%.
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Примерно на таких же условиях можно открыть и вклад «Дамский к@приз». Это безотзывной вклад, и, чтобы его оформить, также потребуется всего 50 рублей.
Что касается доходности, то тут есть ряд нюансов. Связаны они со сроками хранения денег. Так, по вкладу на 13 месяцев ставка будет переменная и составит 14,3% (СР НБ + 4,8 процентных пунктов), а по вкладу на срок два года — также переменная в размере 14,4% (СР НБ + 4,9 процентных пунктов).
Но этот вклад тематический, то есть открыть его могут только участники клуба «Леди».
Что касается безотзывного вклада «Правильный выбор онлайн», то проценты по нему тоже зависят от того, на какой срок он оформлен.
Для вкладов со сроком хранения 45 дней, 3 и 6 месяца фиксированная ставка составляет 5,5%, 10,2% и 11,9% годовых соответственно. По вкладам со сроком хранения 9, 13, 18 и 24 месяц ставка будет переменная. На 9 месяцев она будет 12,1%, на 13 и 18 месяцев — 14,3%, а на два года — 14,4%.
Минимальная сумма для оформления депозита тоже составляет 50 белорусских рублей.
Есть у Беларусбанка и другие предложения, которые оформляются как онлайн, так и в учреждениях банка. Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, можно самостоятельно изучить информацию на сайте банка либо обратиться в контакт-центр финучреждения.
Остальные банки Беларуси в основном оформляют депозиты на схожих условиях. Процентные годовые ставки у них колеблются от 0,1% до 15%.
Влияние инфляции на сбережения
По мнению финансовых аналитиков, хранить деньги наличными не выгодно, определенная сумма кэша необходима только для экстренных случаев или в качестве «подушки безопасности».
Лучше всего открывать в банках депозиты, чтобы деньги приносили еще и доход. Но для этого инфляция не должна превышать ставки по банковским вкладам. Если инфляция будет выше, то это может не только негативно сказаться на доходах населения, но и обесценить их сбережения.
Годовой уровень инфляции в Беларуси замедлился в декабре как в продовольственном, так и в промтоварном сегментах. Так, в декабре 2024-го общий уровень роста цен в годовом выражении снизился до 5,2%, в ноябре было 5,5%.
По мнению экспертов ЕАБР, существенное влияние на замедление инфляции оказал более медленный темп роста цен на регулируемые товары и услуги.
Что касается прогнозов, то, по информации Минэкономики республики, в 2025 году инфляция запланирована в целевом горизонте около 5%. В ведомстве полагают, что этот уровень является оптимальным для страны.
Вместе с тем в ЕАБР полагают, что в Беларуси в 2025-м ожидается умеренное ускорение роста цен. По мнению аналитиков банка, инфляция достигнет в республике показателя 6,6% к концу этого года. Связано это будет с расширением внутреннего спроса и возможным ослаблением ценового регулирования.