Повышение ставок: где белорусам выгодно размещать вклады в нацвалюте

Обычно открывать вклады в национальной валюте гораздо выгоднее, чем в зарубежных деньгах. Так, например, процентные ставки годовых по долларовым вкладам колеблются от 0,1 до 2,5%, а в российских рублях — стартуют от 0,01% и максимум доходят до 17%. На каких условиях сейчас можно оформить депозит в белорусских рублях и насколько они выгоднее валютных — в материале Sputnik.