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Топ-5 вакансий в Беларуси с самыми высокими зарплатами за последнюю неделю

На данный момент в Общереспубликанском банке вакансий размещено более 100 тыс. предложений о работе. Office Life выбрал те, где заявили самые высокие зарплаты за последнюю неделю. Спойлер: в тройке лидеров, кроме айтишников, оказались и другие профессии.

Источник: OL

Некоторое время назад, когда мы составляли такую же подборку, первую позицию в ней занимала вакансия инженера-программиста в ООО «Финансово-инвестиционная компания “ИНХО” (развивает бренд Max Line). В этот раз компания снова в лидерах. Сейчас здесь ищут двух программистов на зарплату от 9 до 13 тыс. и от 9 до 15 тыс. рублей.

В тройке лидеров, кроме айтишников, также оказался водитель, которому обещают от 7 до 8,5 тыс. рублей. Его ищет ООО «Триксор Лоджистикс БиУай» (это логистическая компания с чешскими корнями, у которой, помимо Беларуси и Чехии, есть офисы в Литве и Польше).

Солидную зарплату (7−10 тыс. рублей) предлагает машинисту буровой установки буровая компания «Дельта» в Речицком районе. Это один из лидеров по устройству свайных оснований в СНГ. Среди клиентов компании — БМЗ, БелАЗ, российский «Газпром» и др.

На четвертой строчке снова айтишники. Резидент ПВТ «Начало времен», который ориентирован на банковский и финансовый сектор, ищет инженеров-программистов на зарплату 6,8−8,5 тыс. рублей.

Замыкает наш топ вакансия начальника управления СТМ ретейлера «Доброном» с зарплатой 6,5 тыс. рублей.

экономика
занятость