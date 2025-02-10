Топ-5 вакансий в Беларуси с самыми высокими зарплатами за последнюю неделю

Некоторое время назад, когда мы составляли такую же подборку, первую позицию в ней занимала вакансия инженера-программиста в ООО «Финансово-инвестиционная компания “ИНХО” (развивает бренд Max Line). В этот раз компания снова в лидерах. Сейчас здесь ищут двух программистов на зарплату от 9 до 13 тыс. и от 9 до 15 тыс. рублей.
В тройке лидеров, кроме айтишников, также оказался водитель, которому обещают от 7 до 8,5 тыс. рублей. Его ищет ООО «Триксор Лоджистикс БиУай» (это логистическая компания с чешскими корнями, у которой, помимо Беларуси и Чехии, есть офисы в Литве и Польше).
Солидную зарплату (7−10 тыс. рублей) предлагает машинисту буровой установки буровая компания «Дельта» в Речицком районе. Это один из лидеров по устройству свайных оснований в СНГ. Среди клиентов компании — БМЗ, БелАЗ, российский «Газпром» и др.
На четвертой строчке снова айтишники. Резидент ПВТ «Начало времен», который ориентирован на банковский и финансовый сектор, ищет инженеров-программистов на зарплату 6,8−8,5 тыс. рублей.
Замыкает наш топ вакансия начальника управления СТМ ретейлера «Доброном» с зарплатой 6,5 тыс. рублей.