Топ-5 вакансий в Беларуси с самыми высокими зарплатами за последнюю неделю

Некоторое время назад, когда мы составляли такую же подборку, первую позицию в ней занимала вакансия инженера-программиста в ООО «Финансово-инвестиционная компания “ИНХО” (развивает бренд Max Line). В этот раз компания снова в лидерах. Сейчас здесь ищут двух программистов на зарплату от 9 до 13 тыс. и от 9 до 15 тыс. рублей.