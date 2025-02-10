В Казахстане в разы сократили сроки госзакупок: определение победителей теперь занимает максимум 10 дней

Одним из первых проектов, реализованных по новым правилам, стал конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области. Он был объявлен 8 января, итоги подведены уже через 6 рабочих дней, а 16 января подрядчик приступил к работе. Стоимость проекта превышает 2 млрд тенге, а благодаря новой системе закупок значительно сократились сроки определения исполнителя.