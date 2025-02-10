В Казахстане в разы сократили сроки госзакупок: определение победителей теперь занимает максимум 10 дней

Внедрение этих мер направлено на повышение оперативности запуска проектов, особенно социально значимых, а также на сокращение рисков удорожания. В большинстве случаев победителями становятся местные компании, что способствует развитию бизнеса и экономики регионов.
1 июля 2024 года Глава государства подписал новый Закон «О государственных закупках», главной целью которого является дебюрократизация процедур. В рамках данного закона были приняты новые правила, предусматривающие максимальное сокращение сроков проведения закупок.
Теперь при проведении конкурсов обсуждение документации занимает всего 2 рабочих дня вместо 5, прием заявок — 5 дней вместо 15, а подведение итогов — 3 дня вместо 10. В итоге победитель определяется максимум за 10 рабочих дней.
Для закупок с применением рейтингово-балльной системы процесс занимает всего 5 рабочих дней вместо прежних 29. Баллы начисляются за опыт работы, регулярные налоговые отчисления, отсутствие просрочек и другие факторы. Также сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.
Помимо этого, местные поставщики получили дополнительные преференции — их условные скидки увеличены с 1% до 2%.
Одним из первых проектов, реализованных по новым правилам, стал конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области. Он был объявлен 8 января, итоги подведены уже через 6 рабочих дней, а 16 января подрядчик приступил к работе. Стоимость проекта превышает 2 млрд тенге, а благодаря новой системе закупок значительно сократились сроки определения исполнителя.
Выбор подрядчика по рейтингово-балльной системе позволил нам оперативно приступить к строительству. Завершить работы планируем до конца года. Кроме того, система дает преимущества местным компаниям, стимулируя их участие.
Будущее здание спортшколы будет состоять из двух блоков, соединенных переходом. В нем разместятся тренажерный зал, хоккейный корт и другие спортивные площадки. 90% строительных материалов планируется использовать местного производства. Пропускная способность учреждения составит 78 человек за смену.
Внедрение этих мер направлено на повышение оперативности запуска проектов, особенно социально значимых, а также на сокращение рисков удорожания. В большинстве случаев победителями становятся местные компании, что способствует развитию бизнеса и экономики регионов.
1 июля 2024 года Глава государства подписал новый Закон «О государственных закупках», главной целью которого является дебюрократизация процедур. В рамках данного закона были приняты новые правила, предусматривающие максимальное сокращение сроков проведения закупок.
Теперь при проведении конкурсов обсуждение документации занимает всего 2 рабочих дня вместо 5, прием заявок — 5 дней вместо 15, а подведение итогов — 3 дня вместо 10. В итоге победитель определяется максимум за 10 рабочих дней.
Для закупок с применением рейтингово-балльной системы процесс занимает всего 5 рабочих дней вместо прежних 29. Баллы начисляются за опыт работы, регулярные налоговые отчисления, отсутствие просрочек и другие факторы. Также сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.
Помимо этого, местные поставщики получили дополнительные преференции — их условные скидки увеличены с 1% до 2%.
Одним из первых проектов, реализованных по новым правилам, стал конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области. Он был объявлен 8 января, итоги подведены уже через 6 рабочих дней, а 16 января подрядчик приступил к работе. Стоимость проекта превышает 2 млрд тенге, а благодаря новой системе закупок значительно сократились сроки определения исполнителя.
«Выбор подрядчика по рейтингово-балльной системе позволил нам оперативно приступить к строительству. Завершить работы планируем до конца года. Кроме того, система дает преимущества местным компаниям, стимулируя их участие», — сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.
По новым правилам также проведен конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области, где проживает 330 человек. Благодаря упрощенной системе процедура закупа была завершена за шесть дней, что позволило местному застройщику оперативно приступить к работам. Стоимость проекта превышает 785 млн тенге. Введение нового водопровода обеспечит жителей села качественной питьевой водой.
Кроме того, в Туркестанской области стартовало строительство Центра развития нового поколения в городе Сарыагаш. Процедура закупа была завершена за 8 рабочих дней, а подрядчиком стала местная компания. Стоимость проекта составляет более 2,7 млрд тенге.
Процесс госзакупок по строительству многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык города Шымкент занял 7 рабочих дней. На реализацию проекта выделено более 4,9 млрд тенге.
За 5 рабочих дней была проведена процедура закупа по строительству школы на станции Манадырь в области Ұлытау. Подрядчиком выступила местная компания, а проект позволит решить проблему дефицита ученических мест. Действующая школа переполнена и не имеет спортивного зала. В новой двухэтажной школе, рассчитанной на 80 мест, классы будут оснащены современным оборудованием, что обеспечит качественный образовательный процесс.
Всего по состоянию на 10 февраля 2025 года по новым правилам заключено 282 703 договора на общую сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было оформлено 165 558 договоров на сумму 223,2 млрд тенге.
При этом количество поданных жалоб по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 22%: с 1700 до 1320.