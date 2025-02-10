В Казахстане дефицит учителей математики

В январе активность работодателей и соискателей на Электронной бирже труда) проявлялась по-разному: если количество вакансий, в сравнении с декабрем прошлого года, сократилось на 5,2%, составив 98,9 тысячи единиц, то количество резюме увеличилось в 2,5 раза — до 191,9 тысячи единиц.
Больше всего вакансий разместили учреждения и компании отрасли образования (36,8 тысячи), прочих видов услуг (11,5 тысячи) и здравоохранения (11,1 тысячи).
В январе резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры — работодатели разместили на 16 тысяч вакансий больше (+70%), чем в декабре. Спрос на труд неквалифицированных рабочих уменьшился более чем в два раза — с 45,7 тысячи до 18,8 тысячи вакансий.
Рост числа резюме демонстрируют все группы квалификаций, а неквалифицированные рабочие разместили на 60,4 тысячи резюме больше (+338%), чем в декабре.
Положительное сальдо вакансий в сравнении с декабрем отмечается в 11 регионах. Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в Шымкенте (на 2,6 тысячи вакансий, или +86%), Акмолинской (на 1,5 тысячи или +50%) и Западно-Казахстанской (на 1,5 тысячи или +46%) областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской (на 11,2 тысячи вакансий, или — 63%), Актюбинской (-2,3 тысячи, или −36%) и Жамбылской (-1,7 тысячи, или −30%) областях.
В результате январского всплеска предложений на рынке труда практически во всех регионах страны сформировался профицит резюме. Наиболее заметным он оказался в Туркестанской (6,5 тысячи вакансий и 25 тысяч резюме), Кызылординской (2,3 тысячи вакансий и 14,3 тысячи резюме), Жамбылской (4 тысячи вакансий и 10,3 тыс. резюме) и Мангистауской (3,4 тысячи вакансий и 12,7 тысячи резюме) областях.
Среди квалифицированных работников наиболее востребованными оказались воспитатели (2,1 тысячи вакансий), водители автомобиля и учителя математики (по 1,9 тысячи вакансий). Возрос спрос на такие профессии, как социальный работник (+1,1 тысячи вакансий) и социальный педагог в образовании (+625 вакансий).
В дефиците оказались учителя математики, на которых приходится всего 529 резюме, а также социальные педагоги (173 резюме) и школьные психологи (1 тысяча вакансий при 262 резюме).
Наибольшую среднюю заработную плату работодатели предлагали соискателям на должность начальника участка в добывающей промышленности (от 741 тысячи тенге), инженера в авиации (от 693 тысячи тенге) и главного строителя (от 605 тысячи тенге).
С другой стороны, наиболее ожидаемые высокие заработные платы указали в резюме соискатели, претендующие на должность заместителя начальника отдела в добывающей промышленности (в среднем 1,1 млн тенге), пилота (1,1 млн тенге), а также руководителя отдела учета материально-производственных ценностей (1 млн тенге).
Таким образом, в январе на электронной бирже труда наблюдался значительный рост количества резюме на фоне уменьшения вакантных мест. Вероятно, это связано с тем, что в начале года работодатели еще не активизировали процесс найма, тогда как многие соискатели, напротив, начинают искать новую работу с января, считают аналитики Минтрудсоцзащиты Казахстана. Несмотря на профицит резюме по многим профессиям, на некоторые должности имелся дефицит кадров.