В Казахстане дефицит учителей математики

Положительное сальдо вакансий в сравнении с декабрем отмечается в 11 регионах. Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в Шымкенте (на 2,6 тысячи вакансий, или +86%), Акмолинской (на 1,5 тысячи или +50%) и Западно-Казахстанской (на 1,5 тысячи или +46%) областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской (на 11,2 тысячи вакансий, или — 63%), Актюбинской (-2,3 тысячи, или −36%) и Жамбылской (-1,7 тысячи, или −30%) областях.