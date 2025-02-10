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Впервые Казахстан экспортировал аммофос из порта Батуми по ТМТМ

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Впервые Казахстан экспортировал минеральные удобрения из морского порта Батуми, сообщает «КазТрансОйл».

Источник: Sputnik.kz

Компания отгрузила первые 3 тысячи тонн аммофоса по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Для доставки казахстанского аммофоса в Батуми осуществлена мультимодальная перевозка. Грузоотправителем является ТОО «Казфосфат». В 2025 году ООО «Батумский морской порт» планирует осуществить перевалку 50 тыс. тонн казахстанского аммофоса.

сообщили в компании

Также в 2024 году Батумский морской порт обеспечил первые поставки на мировые рынки 37,6 тысяч казахстанской аммиачной селитры по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

АО «КазТрансОйл» осуществляет непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии через ООО «Батумский нефтяной терминал».

ООО «Батумский нефтяной терминал» предоставляет услуги по перевалке, перекачке, хранению нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, а также продуктов их переработки с.

экономика