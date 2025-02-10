Конфликт на почве банкротства производителя «Николы» перешел в семейную плоскость

Траст создан по британскому праву, но иск был подан в Москве, что связано с началом Специальной военной операции (огромное количество споров, имеющих британскую юрисдикцию, с 2022 года перенесены в Москву). К этому обязывает «закон Лугового» в контексте арбитражного процесса, вступившего в силу в 2020 году. Новая норма устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам, которые вследствие международных санкций затруднительно вести в иностранных юрисдикциях. Другая статья дает право российским гражданам обратиться в российский суд и потребовать ввести запрет на инициирование или продолжение судебного спора в недружественной стране и складывающаяся юридическая практика — британский суд склонен запрашивать любую информацию, в том числе конфиденциальную. В случае с «Кировским заводом» это несет дополнительные риски.