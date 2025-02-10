Как волгоградцы могут получить накопительную пенсию?

Накопительная часть пенсии, пояснили в Госдуме РФ, есть у всех граждан, кто участвовал в нулевых и начале десятых годов в программе накопительной пенсии. Получить эту выплату можно по достижении прежнего пенсионного возраста — в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Размер выплат может быть индивидуальным. К примеру, если у вас накоплено 500 тыс. руб., то размер ежемесячной выплаты составит примерно 1900 ₽, что будут добавляться к основной пенсии. Если сумма составляет менее 412 тыс. руб., то можно забрать все накопления сразу.