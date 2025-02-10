В Самаре отремонтируют терминалы в трамваях и троллейбусах за 4,9 млн рублей

Терминалы предстоит ремонтировать до 28 февраля 2026 года, а победителя торгов определят 26 февраля текущего года. Подрядчику предстоит устранять сбои в работе оборудования, менять сломанные, детали, блоки, узлы, после чего — настраивать терминалы, чтобы они работали корректно. Ранее в Самаре объявили торги на покупку чековой ленты для общественного транспорта на общую сумму более шести миллионов рублей.