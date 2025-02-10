Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре отремонтируют терминалы в трамваях и троллейбусах за 4,9 млн рублей

ТТУ Самары ищет подрядчика, который отремонтирует терминалы оплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют отремонтировать терминалы оплаты в трамваях и троллейбусах. Подрядчика ищет Трамвайно-троллейбусное управление, информация размещена на портале госзакупок.

— Максимальная цена аукциона составляет 4,9 миллионов рублей, — следует их аукционной документации.

Терминалы предстоит ремонтировать до 28 февраля 2026 года, а победителя торгов определят 26 февраля текущего года. Подрядчику предстоит устранять сбои в работе оборудования, менять сломанные, детали, блоки, узлы, после чего — настраивать терминалы, чтобы они работали корректно. Ранее в Самаре объявили торги на покупку чековой ленты для общественного транспорта на общую сумму более шести миллионов рублей.