Строительство транспортного узла у вокзала «Пермь-2» включит три этапа

По информации краевого Минтранса, первый этап проекта включит строительство пешеходного транзитного тоннеля. Он соединит привокзальную площадь с ул. Строителей. На втором этапе строители возведут новый вокзальный комплекс. Третий этап включит реконструкцию железнодорожного вокзала «Пермь-2» с путевым и платформенным хозяйством.