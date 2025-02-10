Строительство транспортного узла у вокзала «Пермь-2» включит три этапа

Строительство транспортно-пересадочного узла на прилежащей к железнодорожному вокзалу «Пермь-2» территории включит три этапа. Вокзал ждут изменения на завершающем этапе работ.
Строительство новых объектов и реконструкция существующих входит в планы дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД». Начало работ определят после проведения ведомственной и государственной экспертиз проекта и окончательного согласования его стоимости.
По информации краевого Минтранса, первый этап проекта включит строительство пешеходного транзитного тоннеля. Он соединит привокзальную площадь с ул. Строителей. На втором этапе строители возведут новый вокзальный комплекс. Третий этап включит реконструкцию железнодорожного вокзала «Пермь-2» с путевым и платформенным хозяйством.
Проект создания ТПП в Перми планируют завершить в 2025 году, сообщил «Бизнес-класс». Начало реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II ранее стояло в планах на лето прошлого года. Проектирование и строительство реализуется за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД».