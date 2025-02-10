Москва взяла на контроль проведение реновации в Екатеринбурге

По его словам, в правительстве России заинтересованы в том, чтобы этот проект «раскручивался». Поэтому городские власти, с его слов, следят за тем, чтобы уже запущенные договоры по КРТ не «буксовали».
«Сейчас проекты КРТ раскачиваются под присмотром (федерального центра). Мы были [на совещании] в минстрое [Свердловской области], и нам сказали, что этот процесс держится на контроле федеральных органов», — сказал Олейников.
Хотя сам рынок новостроек, по его словам, находится в стагнации, однако механизм КРТ обеспечивает дополнительные продажи на рынке, поскольку граждане получают компенсации за свои квартиры в расселяемых домах. По оценке президента УПН, все участники рынка ждут, что в конце 2025 года ключевая ставка снизится, а в 2026 году проценты по ипотеке перестанут быть заградительными, что позволит выровнять продажи.
По данным областного минстроя, в Екатеринбурге осуществляется 17 проектов КРТ, выдано 10 разрешений на строительство. Градостроительный потенциал Екатеринбурга составляет, по оценке ведомства, 1 340,41 тыс. кв. м.
Добавим, что сами застройщики, осваивающие участки КРТ в Екатеринбурге, признавали, что процесс реализации проектов затормозился из-за роста ключевой ставки. Впрочем, сроки освоения площадок позволяют девелоперам делать перерывы. В среднем на застройку участка компаниям отводят от 12 до 15 лет.