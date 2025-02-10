Москва взяла на контроль проведение реновации в Екатеринбурге

Хотя сам рынок новостроек, по его словам, находится в стагнации, однако механизм КРТ обеспечивает дополнительные продажи на рынке, поскольку граждане получают компенсации за свои квартиры в расселяемых домах. По оценке президента УПН, все участники рынка ждут, что в конце 2025 года ключевая ставка снизится, а в 2026 году проценты по ипотеке перестанут быть заградительными, что позволит выровнять продажи.