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Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым — 78-е.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров, при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.

В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива, при его стоимости 60, 38 рублей за литр.

Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.

На первом месте в рейтинге — Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубль, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно — Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В Крыму 15 января 2025 года на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.

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