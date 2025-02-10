Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.