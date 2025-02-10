Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров, при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.
В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива, при его стоимости 60, 38 рублей за литр.
Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.
На первом месте в рейтинге — Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубль, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно — Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.
В Крыму 15 января 2025 года на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.