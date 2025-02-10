Контракты на $1 млрд 853 млн заключили госорганы Казахстана с отечественным бизнесом

В частности, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок — с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов — с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.