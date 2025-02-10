Контракты на $1 млрд 853 млн заключили госорганы Казахстана с отечественным бизнесом

Первые договоры бизнеса с государственными и квазигосударственными компаниями о закупках товаров, работ и услуг уже обрели законную силу. Их принятие позволяет повысить оперативность реализации проектов, в том числе социально значимых, и минимизировать риски удорожания стоимости работ по ним.
Победителями (в коммерческих конкурсах — прим. Sputnik) в основном становятся казахстанские компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов, отмечает пресс-служба правительства Казахстана.
Как известно, 1 июля 2024 года Глава государства подписал новый Закон «О государственных закупках», нацеленный на упрощение и дебюрократизацию процедур. В рамках Закона приняты новые правила, включающие в себя максимальное сокращение сроков проведения государственных закупок.
В частности, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок — с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов — с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.
Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др.
Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.
Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки — с 1% до 2%.
По состоянию на 10 февраля 2025 года уже по новым правилам заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге ($1 млрд 853 млн).