Свердловчане массово оформляют запрет на сделки со своей недвижимостью

Свердловчане массово пытаются защитить свою недвижимость от мошенников. В прошлом году 24 тыс. жителей региона оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника, сообщает региональное Управление Росреестра.
Обезопасить можно любую недвижимость — квартиру, землю, машино-место и так далее. Заявление можно оформить как в электронном виде на сайте Росреестра или на портале «Госуслуг», так и лично, обратившись в любой офис МФЦ.
«После подачи соответствующего заявления в ЕГРН появится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта. Таким образом, никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые документы для проведения сделки», — рассказал руководитель управления Игорь Цыганаш.
Росреестр также рекомендует свердловчанам указать электронную почту в ЕГРН — это поможет заранее защитить недвижимость от неправомерных действий. Собственник будет оперативно получать уведомления обо всех изменениях, связанных с его имуществом. Это позволит предотвратить любые попытки провести сделки с имуществом, в том числе и с помощью поддельных электронных подписей.