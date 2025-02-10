Свердловчане массово оформляют запрет на сделки со своей недвижимостью

Росреестр также рекомендует свердловчанам указать электронную почту в ЕГРН — это поможет заранее защитить недвижимость от неправомерных действий. Собственник будет оперативно получать уведомления обо всех изменениях, связанных с его имуществом. Это позволит предотвратить любые попытки провести сделки с имуществом, в том числе и с помощью поддельных электронных подписей.