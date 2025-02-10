Власти хотят расширить дороги и построить многополосный мост в Сухой Самарке

В Сухой Самарке могут построить многополосный мост, чтобы улучшить транспортную доступность этого микрорайона. Также в планах у властей — расширить здесь дороги. Вопросы будут обсуждать с минтрансом Самарской области. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков по итогам встречи с застройщиком, который будет выполнять комплексное развитие территории в Сухой Самарке. Напомним, что жители просили остановить строительство многоэтажек в этом районе, так как опасаются, что это приведет к транспортному коллапсу и уничтожит лес, который разросся вдоль реки Татьянка. Но суд встал на сторону застройщика.