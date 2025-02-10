В Красноярске на Семафорной сносят аварийный дом

В мэрии добавляют, помимо расселения девяти аварийных домов, инвестор ООО «СК “СибЛидер” берет на себя и другие обязательства: он бесплатно передаст городу два помещения для детских садов, достроит многофункциональный спорткомплекс и приведет в порядок дороги, парковки и инженерные сети. Работы по расконсервации спорткомплекса начнутся уже в этом году.