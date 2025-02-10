В Красноярске на Семафорной сносят аварийный дом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начали сносить аварийные дома в рамках комплексного развития территории. Первым под снос пошел дом № 299 на улице Семафорной.
Он был построен еще в 30-х годах, и жить в нем стало небезопасно: в квартирах обрушивались потолки, гнили полы, а по комнатам бегали крысы и тараканы.
Инвестор расселил всех жильцов за свой счет, а в начале января освободил последнюю квартиру. Теперь ведутся работы по сносу. Их планируют завершить в течение двух недель.
Следующим будет дом № 295, где осталось договориться о переселении с двумя собственниками. Эти дома входят в проект комплексного развития территории, в который также включены участки на улице Вавилова.
В мэрии добавляют, помимо расселения девяти аварийных домов, инвестор ООО «СК “СибЛидер” берет на себя и другие обязательства: он бесплатно передаст городу два помещения для детских садов, достроит многофункциональный спорткомплекс и приведет в порядок дороги, парковки и инженерные сети. Работы по расконсервации спорткомплекса начнутся уже в этом году.