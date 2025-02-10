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Резервные активы Беларуси вновь выросли из-за цен на золото

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси (ЗВР) вновь увеличились из-за динамики цен на золото, обратили внимание эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Источник: Sputnik.by

В очередном обзоре ЕАБР аналитики напомнили, что за январь ЗВР прибавили более чем 410 млн в долларовом эквиваленте, превысив в целом 9,3 млрд долларов. Таким образом величина резервных активов страны обновила пятилетний максимум.

Ключевым фактором стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 345,2 млн долларов вследствие повышения мировых цен на 7,8% в январе.

Активы увеличивались и в декабре прошлого года. Тогда причиной был рост части резервов в иностранной валюте.

В ноябре 2024-го было небольшое уменьшение, а в октябре общая оценка ЗВР выросла. Тогда основным фактором тоже были цены на золото.

Пока что величина международных резервных активов вписывается в планы властей, которые были утверждены президентским указом. На конец года сумма ЗВР должна быть не менее 7,1 млрд долларов.

экономика
золото и драгметаллы