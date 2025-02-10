Резервные активы Беларуси вновь выросли из-за цен на золото

В очередном обзоре ЕАБР аналитики напомнили, что за январь ЗВР прибавили более чем 410 млн в долларовом эквиваленте, превысив в целом 9,3 млрд долларов. Таким образом величина резервных активов страны обновила пятилетний максимум.
Ключевым фактором стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 345,2 млн долларов вследствие повышения мировых цен на 7,8% в январе.
Активы увеличивались и в декабре прошлого года. Тогда причиной был рост части резервов в иностранной валюте.
В ноябре 2024-го было небольшое уменьшение, а в октябре общая оценка ЗВР выросла. Тогда основным фактором тоже были цены на золото.
Пока что величина международных резервных активов вписывается в планы властей, которые были утверждены президентским указом. На конец года сумма ЗВР должна быть не менее 7,1 млрд долларов.