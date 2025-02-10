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Лицензирование импорта кож вводят в Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование импорта готовых кож из шкур крупного рогатого скота вводят в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 февраля 2025 года № 73, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ввоз в Беларусь таких товаров будет возможен только по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллегпром».

Это правило не распространяется на товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси. Также норма не касается товаров, происходящих из стран ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или иным сертификатом, оформленным уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией, либо включенных в Евразийский реестр промышленных товаров государств — членов ЕАЭС.

Основные положения постановления вступают в силу через месяц после его официального опубликования. Документ действует в течение шести месяцев.

экономика
ЕАЭС