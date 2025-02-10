Лицензирование импорта кож вводят в Беларуси

Это правило не распространяется на товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси. Также норма не касается товаров, происходящих из стран ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или иным сертификатом, оформленным уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией, либо включенных в Евразийский реестр промышленных товаров государств — членов ЕАЭС.