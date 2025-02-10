Коммунальные услуги забрали четверть доходов приморцев в 2024 году

В прошлом году жители Приморья потратили 238.4 млрд рублей на платные услуги. Первыми в списке расходов у граждан оказались коммунальные услуги. На них приморцы потратили 25% своих доходов. Тем временем на транспортные расходы ушло 18%, а на медицинские услуги — 13%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморскстат.
Всего в прошлом году гражданам было оказано бытовых услуг на 24.7 млрд рублей, что на 3.5% больше, чем за 2023 год. Так, самыми популярными услугами из этого раздела оказались: техническое обслуживание и ремонт автомобилей — 39%, парикмахерские и косметические услуги — 16%, ремонт и строительство жилья — 13%, ритуальные услуги — 7%.
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За год потребительские цены в крае выросли на 9,2%
Наибольший рост объема услуг был зафиксирован в сфере туризма и гостеприимства (14%), культуры (10%), образования и телекоммуникаций (9%), а также правовых услуг (6%).
В ведомстве отметили, что также сохранился уверенный рост объемов услуг по ремонту и строительству жилья (на 13% больше, чем в 2023), а также по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры (на 7%).
Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2024 года потребительские цены в Приморье увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой рост стал логичным завершением года, который в целом оказался непростым для кошельков жителей региона. За год цены в крае выросли на 9,2%.