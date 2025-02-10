Коммунальные услуги забрали четверть доходов приморцев в 2024 году

Всего в прошлом году гражданам было оказано бытовых услуг на 24.7 млрд рублей, что на 3.5% больше, чем за 2023 год. Так, самыми популярными услугами из этого раздела оказались: техническое обслуживание и ремонт автомобилей — 39%, парикмахерские и косметические услуги — 16%, ремонт и строительство жилья — 13%, ритуальные услуги — 7%.