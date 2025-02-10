Названа средняя зарплата, которую предлагают в Калининградской области

Средняя предлагаемая зарплата в Калининградской области составляет 59,4 тыс. рублей и почти никак не изменилась за месяц. Об этом сообщает hh.ru со ссылкой на свежую аналитику.
При этом есть сферы, в которых получать стали больше. Более всего за месяц работодатели нарастили предложения для кадров из сферы искусства, развлечений и массмедиа (+7 тыс. рублей до 55 тысяч рублей). Также в начале года растут зарплаты в сферах «Закупки» (+4 тыс. до 64 тысяч), «Информационные технологии» (+3 тыс. до 63 тысяч), «Маркетинг и реклама» (+2 тыс. до 62 тысяч).
Эксперты говорят также о серьезном приросте дохода в вакансиях для топ-менеджеров и управленцев (+26 тысяч рублей), сельхозработников (+17 тысяч), врачей и фармацевтов (+15 тысяч), работников добывающего сектора (+14 тысяч), маркетологов (+12 тысяч).