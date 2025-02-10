Названа средняя зарплата, которую предлагают в Калининградской области

При этом есть сферы, в которых получать стали больше. Более всего за месяц работодатели нарастили предложения для кадров из сферы искусства, развлечений и массмедиа (+7 тыс. рублей до 55 тысяч рублей). Также в начале года растут зарплаты в сферах «Закупки» (+4 тыс. до 64 тысяч), «Информационные технологии» (+3 тыс. до 63 тысяч), «Маркетинг и реклама» (+2 тыс. до 62 тысяч).