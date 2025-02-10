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Между Екатеринбургом и Саранском появится прямое авиасообщение

Самолеты начнут курсировать между Екатеринбургом и Саранском в конце апреля.

Источник: Комсомольская правда

Между Екатеринбургом и Саранском появится прямое авиасообщение. Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на маршрут. Первый самолет, летящий из Кольцово до Саранска без пересадок, отправится утром 26 апреля.

— Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово в своем telegram-канале. — Время в полете составит два часа и пять минут. Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться в 9:20. Самолет сядет в Саранске в 9:25. Воздушное судно отправится обратно в 21:20 и прибудет в Екатеринбург в 1:15. Время вылета и прибытия — местное. Данный график актуален до конца весенне-летнего периода.