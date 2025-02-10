Между Екатеринбургом и Саранском появится прямое авиасообщение

Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться в 9:20. Самолет сядет в Саранске в 9:25. Воздушное судно отправится обратно в 21:20 и прибудет в Екатеринбург в 1:15. Время вылета и прибытия — местное. Данный график актуален до конца весенне-летнего периода.