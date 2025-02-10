В Волгограде стоматологи зарабатывают от 150 тысяч

День стоматолога, ежегодно отмечаемый 9 февраля, стал неофициальным, но значимым профессиональным праздником для врачей, занимающихся здоровьем зубов.
К этой дате аналитики hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в Волгоградской области, чтобы выяснить, насколько востребованы стоматологи и какие доходы они могут ожидать в 2024 году. Согласно данным, за год в регионе появилось около 300 вакансий для стоматологов, что на 27% больше, чем в 2023 году. В целом по России спрос на этих специалистов вырос на 17%. Это свидетельствует о растущей потребности в квалифицированных зубных врачах и о расширении стоматологических клиник.
Что касается зарплат, то медианное значение доходов стоматологов в Волгоградской области достигло 79,2 тысячи рублей, что на 32% выше по сравнению с предыдущим годом. В денежном эквиваленте это увеличение составило 19 тысяч рублей. Интересно, что уровень оплаты труда в стоматологии варьируется в зависимости от специализации. Например, средняя зарплата врачей в регионе составила 75,2 тысячи рублей, что на 4 тысячи меньше, чем у их коллег-дантистов.
В начале 2025 года самой высокооплачиваемой вакансия в Волгоградской области стала должность стоматолога-терапевта с навыками работы с микроскопом — специалисты в этой области могли рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей. В целом список самых привлекательных предложений в отрасли выглядит так: в едущий стоматолог-ортопед — от 150 000 рублей (до вычета налогов). Врач стоматолог-терапевт — от 120 000 рублей (на руки). Врач стоматолог-ортопед — от 100 000 рублей (на руки). Стоматолог-терапевт — от 100 000 рублей (до вычета налогов). Врач стоматолог-терапевт — от 100 000 до 250 000 рублей (на руки).