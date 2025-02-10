В Волгограде стоматологи зарабатывают от 150 тысяч

К этой дате аналитики hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в Волгоградской области, чтобы выяснить, насколько востребованы стоматологи и какие доходы они могут ожидать в 2024 году. Согласно данным, за год в регионе появилось около 300 вакансий для стоматологов, что на 27% больше, чем в 2023 году. В целом по России спрос на этих специалистов вырос на 17%. Это свидетельствует о растущей потребности в квалифицированных зубных врачах и о расширении стоматологических клиник.